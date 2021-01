400% de croissance en 2020 pour Colibri, la peinture écologique

Vendue exclusivement sur Internet, la marque de peinture écologique Colibri a connu un véritable engouement de la part des consommateurs pendant la période du premier confinement, avec un chiffre d’affaires multiplié par cinq entre mars et juin 2020. Entre 2019 et 2020, le chiffre d’affaires de l’entreprise a augmenté de 400%. Colibri a participé à plus de 4000 projets de décoration. Depuis janvier 2020, ce sont plus de 20.000 litres de peinture qui ont été commercialisés par l’entreprise française. En moyenne, 30.000 personnes ont visité chaque mois le site de la marque.

En 2020, l’entreprise a multiplié les projets : création d’une filiale en Suisse et de nouveaux locaux de 450 m2 à Toulouse, comprenant un showroom et une unité de production. En 2021, Colibri prévoit la distribution de ses peintures en Italie et en Allemagne. L’objectif de l’année est aussi de renforcer ses équipes de production, digitale et R&D.