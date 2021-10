Comment détecter des appels d’offres publics européens ?

Et pour cause, par exemple, en France le premier semestre 2021 a d’ores et déjà affiché une progression de 43% par rapport à la même période en 2020. Les appels d’offres publics européens se multiplient et les professionnels souhaitant y répondre sont parfois un peu perdus pour les détecter. Cet article donne toutes les clés pour identifier des appels d’offres publics européens.

SIMAP et TED, deux portails pour les marchés publics européens

SIMAP et TED sont deux portails complémentaires qui accompagnent les professionnels à identifier les marchés publics européens.

SIMAP (système d’information sur les marchés publics) est un portail dit communautaire. Il s’agit d’une plateforme mettant à disposition des informations quant aux procédures de passation des marchés publics.

Les informations présentes sur ce portail sont aussi bien des informations générales que spécifiques quant au secteur européen des marchés publics. Il intègre également des liens vers les dernières directives européennes en vigueur sur les marchés publics. Les professionnels peuvent y retrouver les formulaires essentiels à l’envoi des avis de marchés publiés dans le supplément au journal officiel.

TED (Tenders Electronic Daily) est le site qui recense les appels d’offres et les avis de marchés publics européens. Chaque jour 2 400 avis de marchés publics sont publiés sur TED. Au total, sur l’année, TED publie pas moins de 746 000 avis de marchés publics dont 235 000 appels d’offres soit un montant d’environ 545 milliards d’euros d’achats publics européens.

Ce site offre aux professionnels un accès gratuit aux opportunités d’affaires de l’Union Européenne, de l’espace économique européen et bien plus encore. Il permet de parcourir, rechercher et trier les appels d’offres publics par pays, région, secteur d’activité, etc. Le site propose l’ensemble des documents de passation de marché dans les 24 langues officielles de l’Union Européenne.

SIMAP et TED ne sont pourtant pas les seuls sites disponibles pour recenser les appels d’offres publics européens.

D’autres acteurs recensent les appels d’offres publics européens

À l’instar des journaux officiels d’annonces présents en France, le Journal Officiel de l’Union Européenne, aussi appelé JOUE, recense les appels d’offres publics au niveau européen. Pour identifier les appels d’offres sur ce type de contenus, il faut toutefois que le professionnel réalise une veille régulière pour ne pas passer à côté de certains marchés publics.

Autre site mais cette fois-ci bien plus récent puisqu’il a été lancé par la Commission Européenne en septembre 2021, le site Access2Procurement. Après la création de Access2Markets en octobre 2020, la Commission Européenne s’est lancée le défi de proposer une nouvelle plateforme en ligne permettant aux petites et moyennes entreprises (PME) d’identifier des marchés publics internationaux.

Access2Markets a été créé dans le but d’aider les entreprises exportatrices et importatrices à s’informer de divers droits concernant plus de 120 marchés hors Union Européenne (droits de douane, règles d’origine, etc.). L’objectif final étant de leur permettre de trouver le meilleur marché possible. Access2Procurement, extension de cette plateforme, est quant à elle consacrée aux appels d’offres sur les marchés publics. A l’heure actuelle, cette extension se limite aux appels d’offres publics du Canada mais l’Union Européenne a pour but de l’étendre à d’autres pays pour permettre aux entreprises de l’Union Européenne de se placer sur les marchés publics.

6650 appels d’offres européens

Les professionnels peuvent également chercher des appels d’offres publics européens sur France Marchés, la plateforme de l’appel d’offre public français et européen. Ce site dispose actuellement de 6650 appels d’offres européens sur sa plateforme sur un total qui varie entre 16.000 et 25.000 par mois. Les appels d’offres européens représentent un tiers des avis publiés sur le portail. France Marchés est un site gratuit qui permet aux professionnels d’identifier des marchés publics européens depuis une interface ergonomique, bien plus intuitive que certaines interfaces gouvernementales. Cette plateforme est entièrement en français, ce qui permet aux professionnels français de trouver facilement les appels d’offres qui les intéressent. Ces derniers peuvent même créer des alertes pour ne rater aucun appel d’offres.

Une multitude de possibilités s’offre aux professionnels souhaitant répondre à des appels d’offres publics européens. Pour trouver une enquête publique, il existe aussi la plateforme Notre Territoire. Une enquête publique est un projet, soit en amont des appels d’offres publics potentiels. Le tout est de choisir la plateforme qui convient et de les associer dans son travail de veille. Nous ne le disons jamais assez, faites-vous connaître auprès des acheteurs publics en amont des consultations ! Pour cela, les portails de détection sont un excellent moteur pour gagner du temps et développer des opportunités professionnelles.