Commissaires-priseurs, l’art du chiffre et du droit

Commissaire-priseur judiciaire et huissier de justice, à première vue deux professions bien distinctes. Pourtant, depuis l’été 2022, une réforme gouvernementale, initiée par la loi dite Macron de 2015, les a regroupées en un nouveau métier unique : commissaire de justice. La fusion a eu pour effet d’augmenter le nombre d’inscrits au rôle du Tribunal de Commerce de Toulouse. Ils sont désormais une dizaine à pouvoir être nommés et inventorier les biens dans le cadre des procédures collectives à la requête du Tribunal de commerce (sauvegarde, redressement, liquidation…) dont la tâche incombait auparavant aux seuls commissaires-priseurs judiciaires.

« Quelques huissiers ont élargi leurs missions depuis la réforme. Et certains commissaires-priseurs ont embauché des huissiers. Mais dans les faits, à quelques exceptions, chacun continue d’exercer son métier comme avant », nuance Guillaume Suduca, commissaire-priseur toulousain. Pourquoi alors les avoir réunis ? « Au départ, le législateur prévoyait même d’inclure les mandataires judiciaires et les notaires dans la fusion. Comme si on voulait créer une super-profession du droit, une sorte de fantasme juridique anglo-saxon (à l’américaine)... Mais la réforme a le mérite de donner des potentiels d’évolution », analyse Me Suduca.

À la fois officier ministériel et gérant de SARL

Il faut remonter quelques années en arrière pour appréhender la logique des évolutions actuelles. Jusqu’en 2000, le commissaire-priseur était uniquement un officier ministériel chargé des ventes de meubles, pendant du notaire responsable de la partie immeuble. « Pour permettre à des acteurs de ventes aux enchères de pouvoir s’implanter en France, comme Christie’s ou Sotheby’s, en application de la directive service européenne, le métier a été scindé en deux : d’une part les commissaires-priseurs dit volontaires (ou habilités), de l’autre les judiciaires », explique Maître Suduca.

Lui et nombre de ses confrères exercent concomitamment les deux activités avec des clercs dévolus au judiciaire, « fonds de roulement régulier et bien utile », et d’autres aux ventes volontaires « qui réservent parfois des découvertes extraordinaires ». « On peut très bien vivre en ne faisant que l’un ou l’autre. Moi j’aime la variété, la complémentarité : je peux vendre des tractopelles le matin pour une société en liquidation, expertiser à midi les bijoux d’un collectionneur et être au Stadium le soir pour une vente du TFC… avec Big Flo et Oli qui tapent le marteau », s’amuse le passionné.

Vers deux métiers bien distincts

La fusion change le parcours de formation. Jusqu’en 2022, ceux qui envisageaient de devenir commissaire-priseur devaient justifier au minimum d’une licence de droit doublée d’une licence d’art pour s’inscrire au difficile concours. Les admis - une quinzaine chaque année sur environ 250 candidats - passaient ensuite deux ans de stage pratique rémunéré au sein d’une étude pour devenir commissaire-priseur volontaire. Enfin, un examen supplémentaire permettait d’accéder au volet judiciaire.

« Pour les commissaires-priseurs volontaires, rien n’a changé », précise le Toulousain. « Par contre, pour devenir commissaire de justice, la loi n’exige plus la double casquette mais seulement un Master 2 en droit privé. » Au cours des prochaines générations, la réforme devrait logiquement mener à une distinction plus nette entre les deux professions : commissaires-priseurs d’une part, vendeurs experts en objets d’art, de l’autre commissaires de justice, officiers ministériels dédiés aux exécutions et procédures collectives.

Marie-Dominique Lacour

Photo : Guillaume Suduca au Stadium de Toulouse. Crédit : Toulouse Football Club.