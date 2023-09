Communication. À Toulouse, Brandflow s’offre Campagnes & Cie pour élargir son activité

« Lorsque nous avons créé notre agence il y a dix ans avec mon associé Simon Cabanes, nous voulions, à travers des conseils en communication et en marketing, participer à l’essor des entreprises. Progressivement, nous nous sommes ouverts à la publicité. Aujourd’hui, en intégrant à notre écosystème l’agence publicitaire toulousaine Campagnes & Cie, nous allions nos forces pour proposer à nos clients une offre encore plus complète », résume Mehdi Berkouk, le cofondateur de l’agence Brandflow, située à L’Union. Tous les salariés de l’agence née dans la Ville rose en 1997 ont été repris et ont rejoint les locaux de Brandflow au mois d’août. Les deux associées et fondatrices de Campagnes & Cie, Catherine Mecca et Brigitte Bleuler, sont elles parties à la retraite.

Des clients prestigieux et une filiale d’édition de logiciels

À travers ce rachat, le groupe de communication revendique désormais un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros [1]. Parmi ses clients, des acteurs importants du bâtiment et du logement comme GBMP et Green City Immobilier, de l’événementiel comme GL Events, le groupe agroalimentaire McCormick France (Ducros, Vahiné, etc.) ; ou encore des collectivités locales (La Corrèze, l’Aude, Biarritz, etc.).

Par ailleurs, Brandflow a développé en 2023 Stackflow, sa filiale d’édition de logiciels dédiés à la gestion de la relation clients, aux services financiers et aux applications métiers [2]. Pour se faire, l’agence a embauché cinq développeurs. « Ce n’est pas facile d’attirer des salariés dans un milieu ultraconcurrentiel. Pour nous démarquer, nous essayons de travailler beaucoup sur le bien-être au travail, de proposer un environnement le plus bienveillant possible », affirme le cofondateur de l’agence de marketing et de communication de L’Union.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Julianne Sanson-Ribaut, directrice, et Mehdi Berkouk et Simon Cabanes, cofondateurs de l’agence de communication et marketing Brandflow. Crédit : Brandflow - DR.