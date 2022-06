Communication. 25 ans après, Campagnes & Cie toujours de la partie

Campagnes & Cie, qui est née à la fin du siècle dernier, est rentrée dans les années 2020 en conservant la même fougue qu’il y a vingt-cinq ans. Pour se faire, l’agence de communication à dénicher des jeunes talents, dont Coralie Duprat, directrice Conseil et stratégie globale, et Teiko Mgaloblishvili, directrice Conseil et stratégie digital. Brigitte Bleuler, la directrice générale de l’agence toulousaine, semble particulièrement fière de mettre ses collaboratrices en avant. Il faut dire que, depuis leur arrivée il y a deux ans, les bonnes nouvelles se succèdent.

Tout d’abord, un nouvel annonceur de taille, le groupe agroalimentaire McCormick France, leur a fait confiance pour renouveler la charte graphique de Ducros [1] et la campagne publicitaire des cinquante ans de Vahiné [2]. À cela s’ajoutent les prix reçus pour la dernière campagne réalisée pour Corrèze Tourisme, dont le plus prestigieux est une Pépite de Bronze reçue à Paris au CPS Awards [3]. En vantant avec « humour » et « un peu d’audace » [4] les secrets des terres corréziennes, l’équipe toulousaine a fait mouche jusqu’à la capitale.

Une « approche globale » de la communication

Comment expliquer ces succès ? « Par l’organisation interne de l’entreprise, qui permet de répondre aux problématiques des annonceurs de A à Z », estime Brigitte Bleuler. En bon « chef d’orchestre de la communication », l’agence « s’occupe autant de la dimension stratégie que de la partie créative », alors que certains de ses concurrents se concentre sur l’une ou l’autre. « Une approche globale » qui séduit une dizaine de clients actifs très divers : La Mutuelle du Rempart, Green City Immobilier, le spécialiste de l’abri de piscines et de jardins Abrisud ou le festival de musique Tempo Latino. L’équipe actuelle est composée de neuf salariés fixes et fait appel à des freelances pour certaines tâches (vidéos, animation graphique, etc.). Campagnes & Cie espère démontrer aux grandes agences parisiennes que ce n’est ni l’emplacement géographique, ni la taille qui compte. Mais bien plus « une méthode » et peut-être un esprit « détendu » et « familial » qui lui permet de créer des « liens forts et durables » avec ses clients.

Matthias Hardoy

Sur les photos : Coralie Duprat, directrice Conseil et stratégie globale, Cédric Morvan, directeur artistique, Pierre-Yves Demarcq, directeur de création et concepteur ; Teiko Mgaloblishvili, directrice conseil et stratégie digital, Sophie Barrès, graphiste. // Brigitte Bleuler, la directrice générale et associée de l’agence, et Catherine Mecca, directrice de production et associée de l’agence. - Crédit : Rémy Gabalda-ToulÉco.