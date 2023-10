Communication. Pour durer, l’agence Pure devient Madaré

Un nouveau nom pour aller encore plus loin. L’agence de communication Pure allait déjà bien, revendiquant un peu plus de 2,2 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022 et des clients d’envergure nationale comme Capgemini, Bouygues Immobilier ou encore Vinci Autoroutes. Au niveau occitan, elle accompagne par exemple le spécialiste de l’informatique LabService et le constructeur immobilier GA. Au total, quarante-cinq clients actifs pour l’entreprise de vingt-sept collaborateurs présente jusqu’à alors à Toulouse et Paris.

Mais, en tant qu’architecte d’une mutation de Pure en Madaré [1], son fondateur Anthony Garcia assure que ses ambitions pour l’agence sont plus grandes encore. « Cela fait dix ans [2] que l’agence Pure existe. Pour nous démarquer sur un marché très concurrentiel, il fallait revisiter notre identité de marque. Nous voulons nous distinguer par le goût du beau, du design. Cette dimension nous caractérise depuis le début, mais voulons pousser le curseur plus loin encore », résume le dirigeant de l’agence née dans la Ville rose en 2013.

Pour ce faire, il s’est entouré de deux nouveaux associés, Jean-Baptiste Laureau et Olivier Laborde. Le premier a travaillé notamment plusieurs années au sein de Business France. Expert de l’internationalisation de l’économie française, mais aussi des entreprises spécialisées dans la tech, il devient directeur de la stratégie. Son objectif est « de développer un portefeuille clients tourné vers l’international, qu’il s’agisse d’entreprises françaises implantées à l’étranger ou de sociétés internationales intervenant sur le marché français ».

Une internationalisation qui démarre par l’Italie

Cette internationalisation va se matérialiser par l’ouverture d’un bureau à Rome, qui sera dirigé par le second nouvel associé, Olivier Laborde. « Je vis en Italie depuis dix ans. J’ai construit un réseau important là-bas. L’idée, au départ, est de travailler avec des entreprises françaises implantées à Rome. Puis, dans un deuxième temps, d’aller chercher des entreprises italiennes, notamment dans le secteur du design, du beau », explique l’italophone.

L’agence Madaré, qui structure ses activités en trois grands pôles que sont la stratégie de marque (audits, positionnement, etc.), l’expression de marque (nom, identité visuelle, discours, etc.) et l’expérience de marque (campagne publicitaire, événementiel, films d’entreprise...), ambitionne une évolution à deux chiffres de son chiffre d’affaires sur les cinq prochaines années.

Matthias Hardoy

De gauche à droite : Olivier Laborde, Anthony Garcia et Jean-Baptiste Laureau, les trois associés-dirigeants de Madaré. Crédit : Madaré.