Compléments alimentaires. Dynveo lève 5 millions d’euros pour changer d’échelle

Constituer un groupe d’envergure nationale consacré à l’innovation dans les compléments alimentaires naturels. C’est le projet du trentenaire Thomas André, président de Dynveo, ancien de la Montpellier Business School. Réalisée en juin dernier, la première levée de fonds, à hauteur de 5 millions d’euros, de la PME basée à Teyran (Hérault) amorce le mouvement. BNP Paribas Développement et Sofilaro, filiale des caisses régionales du Crédit Agricole du Languedoc et de Sud Méditerranée, entrent à parité au capital. Thomas André reste actionnaire majoritaire.

Restructuration sous une holding

Créé en 2010, Dynveo compte quarante collaborateurs. L’entreprise commercialise près de 90 références de compléments alimentaires via son site internet et dans une centaine de points de vente en France, des pharmacies ou des magasins bio. « Notre gamme de solutions est produite depuis 2017 par Greencaps, notre unité de fabrication dédiée, d’une dizaine de salariés. À l’occasion de la levée de fonds de Dynveo, nous restructurons notre organisation en créant une holding chapeau, Nutraveo. Cette dernière a vocation à intégrer l’ensemble de la chaîne de valeur dans les compléments alimentaires : de la recherche et développement, grâce à la création à venir de biotechs spécifiques, en passant par la fabrication en marque blanche et la distribution d’ingrédients exclusifs en BtoB, via Greencaps, jusqu’à la commercialisation de nos produits en propre assurée par Dynveo », explique l’entrepreneur.

Nouvelle phase de développement

Société rentable et en forte croissance, de l’ordre de 40 % en 2021 pour atteindre un chiffre d’affaires de 5,2 millions d’euros, Dynveo prévoit de multiplier par trois ses ventes en ligne. « Pour gagner en visibilité et en trafic, nous venons de refonder notre site internet. Une opération menée en interne qui équivaut à un investissement de 100.000 euros », indique Thomas André. Une version anglaise du site, voire italienne et allemande, sera lancée en début d’année 2023 pour atteindre les marchés étrangers.

Enfin, la levée de fonds permettra l’embauche d’une centaine de salariés d’ici à deux ou trois années, avec l’accent mis sur les commerciaux de terrain pour développer le réseau physique de vente. La recherche et développement sera également dopée, s’appuyant sur des dépôts de brevets d’ingrédients actifs maison ou l’acquisition de licences exclusives d’utilisation et de distribution d’ingrédients brevetés.

Isabelle Meijers

Sur la photo : À 36 ans, Thomas André, président fondateur de Dynveo, prépare la PME de fabrication et de distribution de compléments alimentaires à devenir un opérateur plus global du marché. Crédit : Dynveo.