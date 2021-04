Concept Group Toulouse et Bordeaux rejoignent Novelty

Les agences de prestations techniques pour événementiel Concept Group de Bordeaux et Toulouse rejoignent les équipes du groupe événementiel Novelty dans les deux villes du Sud-Ouest.

« Afin d’être plus fort au moment de la reprise, nous préférons aujourd’hui nous unir, continuer à développer le réseau national et apporter une offre de produits et de services plus étendue à nos clients. Pour les clients de nos deux agences concernées, seule l’adresse change. Les équipes commerciales ont d’ailleurs déjà intégré les bureaux de Novelty », déclare dans un communiqué Johann Dubuc, dirigeant de l’agence bordelaise de Concept Group.

Les agences Concept Group de Brignoles et Marseille resteront de leur côté indépendantes.