Coronavirus. En Occitanie, trente-sept cas confirmés et des manifestations reportées

La région Occitanie est de plus en plus touchée par le covid-19. Samedi 7 mars au soir, l’ARS, l’Agence régionale de santé, confirmait trente-six cas dans huit des départements d’Occitanie, en attendant de nouveaux points de situation. Dimanche 8 mars au soir, les pouvoirs publics ont par ailleurs annoncé la fermeture « par précaution » l’école maternelle Daudet, à Lézignan-Corbières (Aude), en raison d’un cas confirmé de coronavirus affectant une des enseignantes de cet établissement.

L’ARS annonce également des mesures de protection des personnes âgées et fragiles « en limitant les visites dans tous les établissements hospitaliers et Ehpad de la région ». Un trente-septième cas, dans le département du Gers cette fois, à été confirmé ce dimanche, toujours sans signe apparent de gravité.

Un nombre croissant de manifestations commence à être reportées ou annulées. C’est le cas du meeting politique de la candidate Nadia Pellefigue à Toulouse. Initialement prévue mardi 10 mars salle Jean Mermoz, la rencontre n’aura finalement pas lieu. « Aujourd’hui, la cohérence et la responsabilité m’appellent à prendre une décision importante. Afin de ne pas aggraver la crise liée à la propagation du Coronavirus (...) J’ai donc pris la décision de ne pas maintenir, telle qu’il était prévue, la grande réunion publique de [ce] rassemblement de premier tour initialement prévu ce mardi 10 mars », explique-t-elle.

A noter que dimanche 8 mars, les autres candidats à la mairie de Toulouse (Pierre Cohen, le 10 mars, Jean-Luc Moudenc et Archipel Citoyen le 12 mars) maintenaient leurs meetings.

D’autres manifestations économiques sont repoussées : le salon Vins & Terroirs de Toulouse est repoussé en juin, tout comme la quatrième édition de la convention de la CPME 31, initialement prévue à Toulouse le 12 mars prochain. Celle-ci attendait une cinquantaine de stands et plus de 1000 personnes. La manifestation est finalement re-programmée pour le 30 juin.

Dans une étude publiée début mars [1], la CPME , annonçait un impact déjà important pour le tissu économique français avec 53% des sociétés interrogées constatant un impact sur leur chiffre d’affaires.