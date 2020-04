À Toulouse, Appstud poursuit son expansion malgré la crise

Plutôt bien armée pour faire face à la crise du Covid-19, Appstud, agence de développement d’applications mobile et web, maintient ses ambitions. Une grande diversification de sa base clientèle, où aucun secteur d’activité ne représente plus de 30% de son activité, lui permet de lisser les contrecoups de la conjoncture en berne. « Certains de nos marchés comme l’édition ou le sport enregistrent de vraies percées en ces temps de confinement. Même si peu de nouvelles affaires démarrent actuellement, nos objectifs ont été tenus au premier trimestre et le seront au deuxième trimestre. Donc après des années de doublement annuel de l’activité, la projection à 2,5 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020 contre 1,6 millions d’euros en 2019 paraît réalisable », souligne Sébastien Séblin, gérant et fondateur à Toulouse d’Appstud en 2014.

En septembre prochain, alors qu’Appstud est déjà présent en France (Toulouse, Paris), au Royaume-Uni et en Biélorussie, un nouveau bureau devrait ouvrir au Canada à Montréal. Un essaimage des équipes, de trente-cinq personnes au total, a aussi rompu l’agence aux techniques de télétravail depuis longtemps. « Le fonctionnement de notre société n’est pas dépendant de ses bureaux. Rester chez soi et continuer de travailler ensemble n’est pas un problème pour nous », explique le dirigeant.

Une méthode centrée sur l’expérience client

Dès 2014, le client historique d’Appstud, la société Aéroport Toulouse-Blagnac (ATB), a permis à l’agence de valider son modèle inédit alors, à la croisée d’une société de services informatiques et d’une agence conseil. « Nous n’avions pas répondu exactement au cahier des charges demandé. ATB voulait promouvoir les commerces de l’aéroport par l’application. Nous sommes partis d’une analyse comportementale de l’utilisateur pour mieux définir l’usage de l’application. Pour cela, nous avons cherché à réduire le stress du voyageur par des informations sur les temps de passage ou l’état du trafic et lui permettre de flâner », détaille Sébastien Séblin.

C’est ainsi qu’est née la structure de l’entreprise autour d’une unité « expérience de l’usager » qui développe un premier prototype fonctionnel d’application avant une prise en charge par des ingénieurs et architectes. En dernier lieu, une unité « Performance » prend le relais pour proposer des campagnes de communication et un retour des expériences clients.

Plus de 150 applications, vendues sous forme d’un abonnement mensuel, ont été développées par Appstud depuis sa création. Airbus dans le cadre d’une facilitation du parcours d’un voyageur, la Fédération française de Tennis pour les joueurs de Roland-Garros pendant le tournoi, Carrefour, les éditions Dupuis ou encore le secteur du coaching sportif font partie des références de l’agence. Avant de futurs clients québécois dès l’automne 2020.

Isabelle Meijers

Sur la photo : Sébastien Séblin, PDG d’Appstud qui a développé une application de coaching sport et santé, lancée la première semaine du confinement. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco.