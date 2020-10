Couvre-feu : L’attestation dérogatoire disponible sur le site du ministère de l’Intérieur

Depuis samedi 17 octobre, le couvre-feu est mis en place dans les métropoles de Toulouse et Montpellier de 21 heures à 6 heures. Si vous êtes dans l’obligation de vous déplacer (travail de nuit, obligation médicale, assistance aux personnes vulnérables, convocation judiciaire ou administrative, déplacements brefs avec animaux de compagnie), vous devez avoir avec vous une attestation de déplacement dérogatoire.

Celle-ci est disponible sur le site du ministère de l’Intérieur. Vous pouvez l’imprimer ou la télécharger sur votre smartphone. Il est possible aussi de l’écrire sur papier libre. Également disponible sur le site du ministère, le justificatif de déplacement professionnel à faire remplir par votre employeur en cas de travail de nuit et à joindre avec l’attestation dérogatoire. Pour les autres motifs (familiaux, médicaux), il est fortement conseillé, dès que possible, de joindre des justificatifs (courrier de médecin, lettre de convocation, etc.).