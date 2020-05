Covid-19. De nouveaux chèques d’urgence alimentaire distribués en Haute-Garonne

La préfecture de Haute-Garonne a réceptionné 45.000 chèques d’urgence alimentaire d’une valeur unitaire de 3,50 euros, délivrés par le gouvernement pour compléter les dispositifs d’aide alimentaire. Ces chèques sont destinés à soutenir des publics précaires, notamment dans l’attente du versement de la prime exceptionnelle de solidarité.

Ce dispositif vient compléter la première vague de chèques d’accompagnement personnalisé qui répondait aux besoins essentiels des personnes sans domicile fixe et sans ressources, vivant en bidonvilles ou en hôtel social. 75.000 chèques services, de 3,50 euros chacun, avaient ainsi été reçus.

Les principales catégories de personnes concernées sont celles qui n’ont pas accès à une alimentation de qualité et en quantité suffisante (travailleurs pauvres, auto-entrepreneurs, étudiants, allocataires de minima sociaux, jeunes sans emploi ni formation, gens du voyage les familles monoparentales, etc.).

Les chèques seront distribués auprès de ces publics dans les prochains jours par des opérateurs (CCAS, associations d’aide alimentaire) désignés par le préfet qui identifieront les différentes catégories de bénéficiaires.