Covid-19. En Occitanie, la filière du numérique tire (à son tour) le signal d’alarme

Le constat est d’autant plus alarmant qu’il a été brutal. Selon l’enquête sur la filière numérique engagée par le cluster Digital 113 et arrêtée au 31 mars dernier, la crise du covid-19 impacterait très largement l’activité des professionnels du numérique. « On aurait pu imaginer que, parce qu’il a et maîtrise les outils, il aurait pu se prémunir d’une baisse d’activité. Mais en réalité, le numérique est une filière qui interagit de façon transversale avec tous les autres secteurs d’activité, et par conséquent, subit toutes les perturbations de chacun de ces secteurs », explique Emmanuel Mouton, CEO de Synox et président de Digital 113.

Dans le détail, l’enquête, réalisée sous l’égide de la Direccte Occitanie, a permis de recueillir les réponses de cinquante-quatre répondants, dont la moitié travaille dans l’édition de logiciel, 30% sont classés parmi les ESN (entreprises de services numériques) et 11% dans l’ingénierie systèmes et réseaux. Toutes les tailles y sont représentées : 31,5% des répondants sont des PME de 20 à 49 salariés et 20,4% de 50 à 249 personnes.

« Plus de 94% des sondées annoncent une production perturbée et pour 47% d’entre eux, une production très perturbées ou à l’arrêt », fait savoir Amélie Leclerc, directrice de Digital 113. « Moins de 6% déclarent une activité à la normale ». Annulations sèches de commandes, report et nouveaux business à l’arrêt font partie des motifs de perturbation. « Heureusement, 28% des sondés disposent d’une activité récurrente qui pourrait sauver leur année ».

Les pertes de chiffre d’affaires sur l’année (voir visuel) sont attendus pour plus de 90% des entreprises interrogées. De même, les opérations de financement et autres tours de table sont reportés sine die.

48% des entreprises en chômage partiel à fin mars

« Nous avons aussi de grands donneurs d’ordres, de type Air France et Airbus, qui connaissent des difficultés importantes et il y aura des répercussions fortes sur la filière », analyse Simon Bretin, vice président de Digital 113. Ainsi, l’industrie et la métallurgie (23%) suivie du transport et de la logistique (17%) font partie des filières les plus citées parmi le panel de répondants. « Seul 15% du trafic SNCF est maintenu et l’aéroport Toulouse Blagnac est en chômage partiel », rappelle Amélie Leclerc qui constate, toujours selon cette étude, que près de la moitié des sondés (48%) sera en réduction d’activité à fin mars. « À fin avril, près de 80% de la filière auront déposé un dossier de chômage partiel, et pour le syndicat Syntec, 100% des entreprises d’ici mai seront amené à déposer du chômage partiel pour tout ou partie d’activité. C’est considérable. »

« Le numérique n’est évidemment pas le seul secteur économique impacté. Le constat est le même pour les systèmes embarqués et aéronautique, ainsi que pour beaucoup d’autres filières industrielles », rappelle Alice Vilcot, chargée de mission Innovation et numérique à la Direccte Occitanie, qui souhaite créer une plateforme pour suivre les entreprises du panel et pourquoi pas, l’élargir plus largement afin d’en faire un outil de situation sensible. Un outil comparable au baromètre Banque de France et CCI qui a publié sa dernière étude ce mercredi 8 avril.

M.V.

Sur la photo : le cluster Digital 113 fédère plus de 350 membres, soit 1,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires cumulés et 17.000 emplois. Photo d’illustration Creative Commons CC0 - Pxhere.com.