Covid-19. En Occitanie, les écoles, crèches, collèges, lycées et universités fermés dès lundi

Le président Emmanuel Macron a annoncé ce jeudi 12 mars une série de mesures fortes afin de limiter la propagation du coronavirus. Si les élections municipales seront maintenues, les crèches, écoles, collèges, lycées et les universités seront fermées dès lundi et ce, « jusqu’à nouvel ordre ». « Nous ne sommes qu’au début de cette épidémie et partout elle s’intensifie », a-t-il rappelé en préambule.

Ainsi, si le président a appelé les personnes âgées de plus de 70 ans et celles atteintes de maladies chroniques « à limiter leurs déplacements au maximum » (...) « rien ne s’oppose à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes ».

Sur le plan économique, le président a également tenu à rassurer les entreprises sans pour autant préciser les mesures qui seront mises en place : « Les entrepreneurs s’inquiètent pour leurs carnets de commandes et cette inquiétude va s’accroître. Nous n’ajouterons pas à la peur de la faillite à celle de l’épidémie », a-t-il poursuivi. « Tout sera mis en œuvre pour protéger nos entreprises et l’État prendra en charge l’indemnisation des salariés qui doivent rester chez eux (...) et pour toutes les entreprises qui le souhaitent, les échéances [sociales et fiscales] dues seront suspendues. »

Un plan de relance doit être préparé par le gouvernement dans les prochains jours.