Covid-19. L’Aéroport Toulouse-Blagnac inaugure son propre centre de dépistage

Désert depuis de longs mois, le hall de l’aéroport Toulouse Blagnac connaît un regain d’agitations depuis quelques jours. En cause : non pas le déblocage de nouvelles lignes mais l’ouverture d’un nouveau centre de tests antigéniques, accessible à tous les passagers au départ de Toulouse. L’initiative est née de l’association d’ATB avec la jeune pousse toulousaine Aerohealth.ai, spécialisée dans l’intelligence artificielle, et qui développe des solutions innovantes pour l’aérien.

Ici, le principe est simple : les passagers prennent rendez-vous en ligne, puis se rendent au centre de test, hall C, munis de leurs cartes d’embarquement ou de leur billet d’avion. Le médecin procède à un test antigénique nasal et, en une quinzaine de minutes, le résultat est communiqué aux voyageurs. « À peine ouverts, nous avons déjà une centaine de rendez-vous pris pour le centre », se réjouit Philippe Crebassa, président du directoire d’ATB. « L’objectif de cette démarche est de faciliter le parcours de nos passagers, mais aussi de les rassurer, et de les convaincre qu’en venant à l’aéroport nos conditions sanitaires sont optimales. »

Les quarantaines inefficaces ?

Placé sous la houlette du docteur Jacques Durand, directeur de l’innovation chez Pastel Health, qui développe Aerohealth.ai, ce centre est l’un des premiers du genre en France et en Europe. « Toulouse montre l’exemple sur les tests rapides », explique-t-il. « Nous commençons par cette expérimentation Covid et nous espérons par la suite développer de nouveaux services. »

Pour la direction de l’aéroport Toulouse-Blagnac, les quarantaines imposées entre les pays sont inefficaces. « Nous plaidons plutôt pour la mise en place de corridors sanitaires avec dépistage, à l’image de ce qui se fait entre les États-Unis et l’Italie », poursuit Philippe Crébassa. Politiquement, l’idée doit faire son chemin. En attendant, la plateforme aéroportuaire toulousaine ne tourne qu’à 40% de ses capacités, soit le trafic qu’elle réalisait en 1989...

M.V.

Sur la photo : positionné au hall C, le centre de dépistage antigénique d’ATB est ouvert de 10h à 18h, sept jours sur sept. Crédits : M.V. - ToulÉco.