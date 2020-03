Covid-19. La Caisse d’Épargne de Midi-Pyrénées donne 380.000 masques

Pour faire face à l’épidémie du Covid-19, la Caisse d’Épargne de Midi-Pyrénées annonce qu’elle fait un don de 380.000 masques qu’elle a en stock (FFP2 et chirurgicaux) aux établissements de santé d’Occitanie.

Dans le détail, 200.000 masques iront pour le CHU de Montpellier, 150.000 masques pour le CHU de Toulouse, et 15.000 masques aux cliniques de Saint-Orens et Ambroise Paré de Toulouse. D’autres distributions sont prévues à destinations de la clinique d’Occitanie de Muret, de la clinique Pasteur de Toulouse et de la la clinique néphrologique Saint-Exupéry de Toulouse, ainsi que pour la Fondation Marie-Louise de Gratentour.