Covid-19 : Toulouse et Montpellier passent sous couvre-feu pendant quatre à six semaines

C’est officiel. Le Président Emmanuel Macron a annoncé lors de son intervention du mercredi 14 octobre la mise en place d’un couvre-feu au sein de plusieurs territoires, dont l’Ile-de-France et huit métropoles. Toulouse et Montpellier font partie de ces villes qui devront fermer leurs commerces et leurs rues de 21 heures à 6 heures.

Ce dispositif sera mise en place à partir de samedi 17 octobre, 00h00, pour une durée d’au moins quatre à six semaines. Les déplacements sous couvre-feu seront encadrés et réservés aux professionnels et aux personnels de santé.

Ainsi, les bars, restaurants, théâtres et cinémas devront fermer leurs portes dès 21 heures. Dans ces territoires, des aides de soutien à l’économie devraient être élargies, avec notamment un retour au chômage partiel à 100% pour les secteurs concernés. Le télétravail est recommandé dans les entreprises à raison de deux ou trois jours par semaine. Des aides exceptionnelles de 150 euros et de 100 euros par enfant sont aussi prévues pour les personnes tributaires des minima sociaux.

« Des mesures proportionnées »

En revanche, les transports ne devraient pas être impactés par ces mesures. De même, les départs en vacances ne seront pas limités.

« Nous prenons des mesures proportionnées par rapport aux risques que l’on voit », a justifié Emmanuel Macron. « Le travail doit continuer dans ses métropoles, tout comme les associations et les services publics. » Ainsi, les matchs de sport, de football notamment, sont maintenus à huis-clos.

En région Occitanie, le dernier bilan de l’agence régionale de Santé fait état de 1564 cas de Covid-19 relevés chaque jour en moyenne en Occitanie. 633 hospitalisations en cours (+67 en une semaine ) dont 159 en réanimation (+10 cas). Mardi 13 octobre, 653 décès ont été constatés en établissements de santé depuis le début de l’épidémie (+24 en une semaine).

Martin Venzal

Crédits photo : Rémy Gabalda - ToulÉco