Covid : Début de la vaccination en Occitanie

La vaccination contre le Covid-19 pour les personnes âgées et les soignants de plus de 50 ans démarre cette semaine en Occitanie. Cette première phase se déroule sur cinquante-sept sites (quarante-sept ehpad et dix USLD) répartis sur les treize départements de la région.

Sur chacun de ces sites, les opérations d’injection du vaccin vont désormais se dérouler au cours de la semaine, dès réception effective des vaccins depuis leur site de stockage national. Au sein de ces établissements volontaires, les opérations préparatoires ont été engagées ces dernières semaines (information, consultations, recueil du consentement des résidents).

Le coup d’envoi de cette vaccination de soignants hospitaliers a été donné lundi après-midi au CHU de Montpellier. En Haute-Garonne, la vaccination commencera à partir de mercredi 6 janvier. Les premiers lieux de vaccination sont l’Ehpad Gaubert, l’USLD Robert Debré (centre hospitalier de Muret) et l’USLD Hôpital Garonne (CHU de Toulouse). La liste des autres sites de cette première semaine de vaccination en Occitanie est accessible sur le site de l’ARS.