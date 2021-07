La chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Toulouse Haute-Garonne organise, le 22 juillet à 10 heures sur Zoom, un webinaire sur la thématique suivante : Comment choisir le bon statut juridique pour mon projet de création d’entreprise ?

Cet événement en ligne a pour objectif d’aider les entrepreneurs (créateurs et repreneurs) à appréhender tous les critères pour faire leur choix au mieux. Après un panorama des principales formes juridiques, seront abordés le régime social du chef d’entreprise ainsi que les différents régimes fiscaux applicables et leurs incidences. Enfin, un focus sera fait sur l’Acre (Aide aux créateurs et repreneurs d’entreprise).

Inscription auprès de la CCI. Plus d’informations en ligne.

