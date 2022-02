Crèches d’entreprises. La Maison Bleue veut faire son nid en Occitanie

Nadia Achbouni répond aux questions avec application et énergie. Après dix ans dans les télécoms, la jeune femme a voulu mettre plus de social dans sa vie professionnelle. D’abord en accompagnant des jeunes adultes qui sortent de l’aide sociale à l’enfance (ASE) à trouver leur premier logement. Puis, à la suite de l’appel d’un cabinet de recrutement, en intégrant le réseau de crèches pour entreprises La Maison Bleue. Né en 2004, celui-ci regroupe aujourd’hui plus de 2000 établissements, dont 400 crèches en propre, fait travailler 5000 collaborateurs, accueille 15.000 enfants chaque jour et revendiquait, en 2020, plus de 1000 entreprises clientes et un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros. En 2019, Nadia Achbouni intègre la direction régionale Sud Ouest du groupe basée à Plaisance du Touch, en périphérie de Toulouse. Elle est responsable du développement pour l’Occitanie (hors Gard et Hérault) et pour le département du Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine).

« Mon challenge, c’est de bâtir de nouvelles crèches et micro-crèches [1] sur le territoire en créant des partenariats avec des administrations, des collectivités et des entreprises » résume la responsable développement. « En Occitanie, il y a pour le moment 175 crèches dans le réseau, dont une vingtaine de crèches en propre. Nous sommes plus de 150 salariés », complète la jeune femme. Parmi les entreprises clientes, on trouve « Eiffage Construction, la Mairie de Toulouse et celle de Saint-Orens-de-Gameville ». En septembre, deux nouvelles crèches vont ouvrir à Toulouse dans les quartiers de Pont des Demoiselles et Compans-Caffarelli, portant le nombre de structures à huit dans la métropole toulousaine.

Montessori et écologie au cœur du réseau

Parmi les particularités du réseau, la mise en place de la méthode Montessori dans ces micro-crèches. Cette pédagogie qui mise sur « l’autonomie de l’enfant et les apprentissages sensoriels » attire « de nombreux parents » contrairement aux méthodes d’enseignement plus traditionnelles, de plus en plus critiquées. La Maison Bleue mise aussi sur le développement durable. « Il y a 50 % de produits d’alimentation bio dans nos cantines. 32 % de nos fournisseurs sont labellisés pour leurs performances environnementales et 100 % des produits d’entretien sont éco-certifiés », s’enthousiasme Nadia Achbouni.

Après avoir un peu tordu le nez, celle-ci se pliera bien vite à l’exercice du portrait par l’un de nos photographes. Le regard droit vers l’objectif, elle apparaît confiante, déterminée. Pour poursuivre le développement de la Maison Bleue en Occitanie, on dirait bien qu’elle va mettre toutes ses forces dans la bataille.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Nadia Achbouni, responsable développement du réseau La Maison Bleue dans la région Occitanie. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.