L’association Terres d’EFC (Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération) Occitanie organise le 26 mai à La Grainerie, à Balma près de Toulouse, la deuxième édition de ses Rendez-vous en Terres Durables à partir de 13 heures.

Un événement destiné aux dirigeants de TPE et PME pour les informer sur l’économie de la fonctionnalité et les accompagner dans leurs projets d’évolution vers des pratiques plus respectueuses de l’humain comme de l’environnement.

De 13 à 16 heures se dérouleront en présentiel des ateliers sur l’éco-conception, sur la notion de confiance et sur l’EFC. De 17 à 19 heures, une soirée est prévue sur la thématique suivante : « La coopération, clé de relance pour le territoire », avec les témoignages de sept chefs d’entreprises accompagnés par Terres d’EFC Occitanie. Elle sera suivie d’une performance artistique et une conférence de Christian du Tertre, président de l’Institut européen de l’économie de la fonctionnalité et de la coopération.

Créée en décembre 2018, l’association Terres d’EFC Occitanie regroupe une trentaine de chefs d’entreprise engagés de façon opérationnelle dans l’économie de la fonctionnalité et de la coopération. L’association propose des parcours de formation pour aider les dirigeants à engager la réflexion sur leur modèle de développement.

Inscriptions en ligne pour la journée et la soirée.

Journée d’ateliers, le mercredi 26 mai 2021 de 13 heures à 19 heures.