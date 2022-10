Crise énergétique : « Tous les curseurs sont en train de bouger en même temps »

Début avril, les membres du pôle de compétitivité occitan Derbi, dédié au secteur de la transition énergétique, se réunissaient au conseil régional d’Occitanie pour leur traditionnelle assemblée générale. Les échanges très riches tournent alors essentiellement autour de la forte hausse des prix de l’énergie en ce début d’année 2022, avec des factures multipliées par deux ou par quatre selon le médiateur de l’énergie fin mai.

Quelques semaines plus tard, au début de l’été, le sujet préoccupe toujours autant. Nous avons recontacté André Joffre, président de Derbi. Passionné, celui qui est aussi cofondateur du bureau d’études indépendant spécialisé en énergie solaire Tecsol peut parler pendant des heures de la situation actuelle : « Ce qui se passe est très complexe à comprendre, car tous les curseurs énergétiques sont en train de bouger en même temps, les tendances s’accélèrent, des situations que l’on pressentait depuis longtemps sont en train d’advenir, de se cristalliser devant nous », analyse le président du pôle occitan. Pour lui, une chose est sûre, la nécessité de faire sans le gaz russe suite à la guerre en Ukraine est très loin d’être la seule raison de la flambée des prix de l’énergie. « La hausse des prix du gaz a par exemple démarré avant, dès l’été 2021. La reprise économique très forte, après la période d’arrêt du Covid a poussé à une surconsommation de gaz », explique André Joffre.

Pour Bastien Toulemonde, le directeur régional Midi-Pyrénées Sud chez Enedis, le distributeur d’électricité français, on n’a pas assez pris conscience de la « fragilité du système énergétique » : « L’électricité est quelque chose qui fonctionnait en France dans 99,9 % des cas. On s’attend donc à ce que cela fonctionne comme ça, pour toujours et en permanence. Mais, en réalité, c’est une attention de tous les instants pour que l’équilibre soit préservé entre production et consommation », souligne le directeur régional d’Enedis.

Cet équilibre est mis à mal en ce moment pour plusieurs raisons. Prenons l’exemple de l’Occitanie. Selon le transporteur d’électricité RTE Sud-Ouest, la production y aurait diminué de 6,6 %. « Cette baisse s’explique par des conditions météorologiques défavorables pour l’hydraulique et une faible disponibilité du parc de production nucléaire avec notamment l’arrêt de réacteurs à la centrale de Golfech », expose Jacques Tassy, directeur du centre d’exploitation Toulouse de RTE. Des problématiques que l’on retrouve partout sur le territoire.

« Nous assistons à un effondrement de la production nucléaire, qui a baissé de 30 % en cinq ans et qui va continuer à diminuer. La France est massivement importatrice d’électricité. La guerre en Ukraine complexifie encore l’équation énergétique puisqu’il faut en plus trouver des substituts au gaz russe. Comment remplacer ce nucléaire qui s’effondre et ce gaz qui ne vient plus ? », résume avec synthèse Thierry Lepercq, patron de l’entreprise HyDeal, qui porte un projet mondial autour de l’hydrogène vert, rencontré en avril lors de l’assemblée générale du pôle Derbi.

Pour le président du pôle de compétitivité occitan dédié à la transition énergétique, l’un des sujets les plus préoccupants reste la question des logements sociaux : « Ceux-ci sont très majoritairement chauffés à l’électricité en France. Si on répercute l’augmentation des prix de l’électricité, ça va être terrible socialement pour les habitants », s’alarme André Joffre. Pour éviter cette situation, l’État envisage de mettre en place des aides ciblées à destination des ménages les moins aisés, à la place de l’actuel bouclier tarifaire. Celui-ci évite - pour le moment - à la population de trop ressentir les hausses énergétiques actuelles. Pour Thierry Lepercq, « s’il veut éviter une crise sociale d’ampleur, le gouvernement n’a de toute façon pas d’autres choix ». Doit-on alors céder à la dépression ou existe-t-il tout de même des solutions, notamment à court terme ?

« On peut encourager les particuliers à baisser leur consommation d’énergie par des écogestes du quotidien (chauffage à un degré plus bas, climatisation un degré plus fort, moins d’appareils électriques allumés, etc.). Nous avons par exemple créé une application pour mobiles Ecowatt qui va dans ce sens. Nous avons mis en place des contrats d’interruptibilité pour les entreprises dont l’électricité peut être interrompue pendant quelques heures », détaille Jacques Tassy de RTE qui précise qu’en cas de crise plus grave, il y a aussi des solutions de plus grande ampleur comme « une baisse de la tension électrique de 5 % et, en dernier recours, des coupures complètes temporaires et ciblées ».

Ainsi, la porte de sortie sera seulement « de moyen et de long terme avec le développement des énergies renouvelables (EnR) » (éolien, solaire, hydraulique, bioénergies, etc.). « Si on veut produire plus d’énergie qu’on n’en consomme, il va falloir à la fois diminuer nos dépenses énergétiques et les décarboner. En Occitanie, il faut multiplier par deux le rythme actuel de développement des énergies renouvelables », expliquait François Camerlynck, directeur des affaires publiques Occitanie chez RTE, début juillet lors d’un débat du Conseil de développement (Codev) de Toulouse Métropole.

L’Union européenne n’est pas très loin de souscrire à cet avis. « Les dirigeants européens ont accéléré comme jamais sur la transition énergétique se réjouit en effet André Joffre qui cite « le plan ultra ambitieux RePowerEU » présenté à la mi-mai, qui prévoit par exemple le déploiement des panneaux photovoltaïques sur tous les bâtiments publics et commerciaux dès 2025 et sur toute nouvelle construction résidentielle à partir de 2029. De quoi enthousiasmer forcément le spécialiste en énergie solaire. Contrairement à Thierry Lepercq, qui craignait au printemps des risques de black out (arrêt) ou de rationnement massif et parlait même avec catastrophisme « d’horreur énergétique qui pourrait s’imposer à tous », le président de Derbi a toujours gardé son optimisme. La période qui s’ouvre s’annonce selon lui « complexe mais géniale et passionnante pour ceux qui défendent le renouvelable ».Matthias Hardoy

Sur la photo : Archive deThierry Lepercq, patron de l’entreprise HyDeal (à gauche sur l’ecran) et André Joffre, président de Derbi, se sont exprimés lors de l’assemblée générale du pôle de compétitivité énergétique le 12 avril au sein de hémicycle de la Région Occitanie. Crédit : Elisabeth Busquet, Pôle Derbi.