Après une première édition en distanciel, Cycl’Eau Toulouse Occitanie se tiendra en présentiel, les 23 et 24 mars. Événement territorial de la filière eau, il a pour ambition « d’apporter, en collaboration avec l’ensemble des acteurs publics et privés, collectivités et industriels, des solutions concrètes aux problèmes de la gestion de l’eau », dans le contexte de la transition écologique.

L’agence de développement économique régionale Ad’Occ y organisera notamment des rendez-vous B2B de vingt minutes pour mettre en relation décideurs publics et entreprises privées. Inscriptions en ligne.

Les mercredi 23 et jeudi 24 mars 2022, au Meett, Hall 7, Chemin du Pigeonnier, à Aussonne.