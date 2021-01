À l’occasion du Demo Day, le 11 février à 19 heures, les élèves de la Wild Code School, l’école toulousaine qui forme aux métiers de la tech, présentent sur Twitch leurs projets-clients, réalisés au cours des deux derniers mois. Ils se sont formés de manière intensive pendant cinq mois au développement web et se sont spécialisés dans les langages de programmation JavaScript, React, Node et C#. Les clients sont Case ton pote, Hospitalidée, RG Coaching, Be On, Ad’Occ, Networklink et Amexsen.

