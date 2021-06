Mercredi 9 juin, de 17 heures à 18 heures, la Wild code school organise un atelier en ligne pour apprendre les fondamentaux des langages de programmation CCS et HTML. Cet atelier est ouvert à tous et ne demande pas de connaissances préalables. Durant une heure, un formateur fera une démonstration live. Celui-ci abordera les concepts clés du CCS, de l’HTML et des Front-end/Back-end.

La Wild code school est une école basée à Toulouse offrant des formations pour les adultes en reconversion professionnelle. Elle propose plusieurs parcours, allant du développement informatique au product management en passant par la cybersécurité.

Inscription gratuite et obligatoire, en ligne, pour cet atelier sur la programmation web, le 9 juin, de 17 à 18 heures.

C.B