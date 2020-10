En Haute-Garonne, Département et MSA veulent collaborer pour mieux soutenir les agriculteurs

Le Conseil départemental de Haute-Garonne et la Mutualité sociale agricole (MSA) de Midi-Pyrénées Sud ont signé un protocole d’Accord 2019-2021 pour soutenir les agriculteurs et salariés agricoles en situation de fragilité. Les deux institutions vont organiser un échange de données et de diagnostics plus systématiques afin de mieux aiguiller les agriculteurs et d’élaborer des politiques communes.

Des ateliers de paroles seront par exemple mis en place dans les petites communes rurales pour encourager les témoignages et détecter le mal-être. Pour lutter contre l’inhabileté numérique, un accompagnement sera par ailleurs assuré dans les Maisons des solidarités et dans les accueils de la MSA.

La filière agricole, qui représente en Haute-Garonne 6000 emplois dans l’agriculture et autant dans l’agroalimentaire, génère un chiffre d’affaires annuel de 611 millions d’euros * [1]. La Surface agricole utile (SAU) a diminué de 5,7 % entre 2000 et 2015 sur l’ensemble du département, où un quart des exploitations a disparu.

De plus, les deux tiers des chefs d’exploitation ont plus de 50 ans et le revenu agricole moyen est inférieur à la moyenne nationale. Les résultats économiques des exploitations agricoles, en baisse depuis 5 ans, ainsi que les mauvaises conditions météorologiques de ces dernières années ont participé à la détérioration des conditions de vie des agriculteurs.