Sweep veut mesurer l’impact social et environnemental des entreprises

Selon une étude du BCG (Boston Consulting Group), seules 10 % des entreprises savent mesurer précisément leurs émissions de CO2. « Or, face au dérèglement climatique, il est plus qu’urgent que les entreprises puissent mesurer, suivre et réduire leur empreinte carbone. C’est là que nous intervenons », lance Rachel Delacour, cofondatrice en 2020 de Sweep, au côté de Nicolas Raspal, Yannick Chaze et Raphaël Güller. La greentech de Montpellier a développé une plateforme en accès Saas qui permet le pilotage de la diminution des émissions de CO2 à l’échelle de l’entreprise mais aussi sur toute sa chaîne de valeur, c’est-à-dire dans ses interactions avec les différents partenaires. Sweep va chercher toutes les données intéressantes pour les transformer en mesure carbone et ce, en continu, pour suivre la progression.

« Nous nous adressons en priorité aux grandes entreprises car ce sont aujourd’hui les plus émettrices. Ce nouvel outil technologique de suivi de la stratégie bas-carbone s’invite désormais à la table des comités exécutifs, au côté des tableaux de bord des ventes ou des RH », explique Rachel Delacour, qui revendique Saint-Gobain, HP et Withings parmi son portefeuille clients. Un marché de la mesure carbone en plein boom qui a suscité en 2022 l’appétit des investisseurs.

Le marché européen comme tremplin

Entre avril 2021 et avril 2022, Sweep a réalisé trois levées de fonds, successivement de 5 millions de dollars, 22 millions de dollars puis 73 millions de dollars. Le dernier tour de table a été mené par le fonds américain Coatue, rassemblant Future Shape Fund et les investisseurs historiques de Sweep, Balderton Capital, New Wave (dont Xavier Niel est cofondateur), La Famiglia et 2050. Il faut dire que Rachel Delacour, ancienne coprésidente de France Digitale, peut compter sur son expérience pour rassurer les investisseurs. Sa précédente société, Bime Analytics, qu’elle avait cocréée avec Nicolas Raspal et déjà spécialiste des données pour un outil de business intelligence, a été revendue à l’Américain Zendesk pour 45 millions de dollars en 2015.

L’apport de fonds d’un total de 100 millions de dollars a permis à Sweep de structurer son approche produit et de passer en une année de vingt à quatre-vingt-dix salariés, dont moins d’une dizaine aux États-Unis. « Même si le marché américain nous intéresse bien sûr, c’est en Europe que nous voulons accélérer dans un premier temps. Car la réglementation européenne contraignante en matière d’émissions carbone nous donne l’opportunité d’un excellent apprentissage », indique Rachel Delacour.

Un pilotage global de toutes les performances ESG

Parmi les dernières recrues de la greentech, l’ancien ministre de l’Agriculture et de l’alimentation, Julien Denormandie, occupe une place de choix, au poste de Chief Impact Officer. Il est chargé de propulser la solution de Sweep sur les différents marchés potentiels pour « maximiser son impact à l’extérieur en matière de lutte contre les effets du changement climatique ». Dans un contexte de vive concurrence, Sweep refuse de communiquer son chiffre d’affaires. Parmi ses compétiteurs figurent Greenly, plus dédié aux PME, ou CO2 AI, créé par le BCG. « Mais mes vrais concurrents sont plutôt aujourd’hui Salesforce, Microsoft ou SAP », analyse Rachel Delacour.

Cependant, l’entrepreneure prévoit de se différencier en s’attaquant à un marché plus large. « Celui de la mesure de tout ce qui est extra-financier dans l’entreprise, que ce soit les émissions de carbone, la gestion de l’eau, les déchets, le social, la diversité, la gouvernance, etc. Bref devenir un pure player européen du pilotage ESG [1] », anticipe-t-elle.

Isabelle Meijers

Sur la photo : De gauche à droite, Yannick Chaze, Julien Denormandie, Rachel Delacour et Raphaël Güller, de Sweep. Crédit : Benjamin Schmuck.