Depuis Toulouse, l’institut de sondages BVA revient à son ancienne direction

Fin de l’incertitude dans laquelle étaient plongés les salariés de BVA, le numéro 2 français des enquêtes d’opinion et marketing, dont le siège est à Balma. Ce mercredi 13 janvier, contre toute attente, la chambre commerciale de la cour d’appel de Toulouse a cassé le jugement du tribunal de commerce de Toulouse. Dans sa décision rendue le 15 septembre dernier, l’instance confiait les rênes de BVA à son principal créancier, le fonds de dette britannique Alcentra, filiale du fonds d’investissement américain BNY Mellon.

Dans la foulée, Franck Rastoul, le procureur général près la cour d’appel de Toulouse, décidait alors de contester cette décision. Et la cour d’appel lui donna raison. Le jugement qui attribuait BVA au fonds Alcentra est désormais annulé. Les deux fondateurs Gérard Lopez et Pascal Gaudin, associés à la banque Natixis et aux cadres de l’entreprise, reprennent le contrôle de cette entreprise fondée en 1970 qui emploie mille personnes, dont cinq-cents au siège, près de Toulouse.

« Une sorte de soulagement »

À l’issue de cette décision, l’élu au comité d’entreprise ne cache pas sa satisfaction. « BVA repart avec ses dirigeants et une situation plus saine », se félicite Fabien Mouquet. « C’est une sorte de soulagement pour l’ensemble de l’équipe », rapporte l’élu au CE. « Elle a envie de rebondir, elle est enthousiaste, car BVA est une belle entreprise innovante. Et XPage, l’offre de la direction, est la meilleure solution. »

De son côté, le fonds de dette privé est plus amer. Dans une courte déclaration, Nicolas Besson, son directeur général, dit « regretter » la décision de la cour d’appel de Toulouse. « Nous sommes convaincus que notre plan offrait le meilleur résultat pour les clients, les fournisseurs et les employés car il préservait tous les emplois, à l’exception des cinq dirigeants historiques qui étaient directement responsables de l’ouverture du redressement judiciaire », assure le patron d’Alcentra.

En 2019, BVA réalisait 200 millions d’euros de chiffre d’affaires, année record, mais la crise sanitaire a amputé l’entreprise de 40% de son chiffre d’affaires. Le groupe, dans l’incapacité de rembourser sa dette, avait alors été placé en redressement judiciaire le 5 juin. Quatre offres de reprise avaient alors été examinées : celle de la direction, appuyée par les salariés, celles de la société française Dentressangle, déjà propriétaire de l’Ifop, d’un entrepreneur toulousain et d’Alcentra.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Les locaux de BVA à Balma. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.