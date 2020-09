A Toulouse, la reprise de BVA suspendue par le parquet général

Nouveau rebondissement dans la reprise de BVA, l’institut de sondages et de conseil, dont le siège est à Balma. Ce lundi, alors que le tribunal de commerce de Toulouse désignait Alcentra, un fonds de dette privée basé à Londres, comme repreneur du groupe placé en redressement judiciaire depuis le 5 juin, le procureur général de la cour d’appel de Toulouse a décidé d’interjeter appel du délibéré.

« Cet élément est un certain soulagement », a réagi Pascal Gaudin, directeur général, depuis 2002, du groupe qui emploie 1200 personnes, dont près de 200 au sein de la holding et plus d’un millier dans ses quarante filiales. « C’est une nouvelle étape qui va prendre du temps », ajoute-t-il. La chambre commerciale de la cour d’appel de Toulouse devra « évaluer les offres de reprise en présence et au regard de leurs conséquences immédiates, ainsi qu’à long terme ». « On ne connait pas le délai, on suppose que ce sera fin 2020 ou début 2021 », a indiqué Pascal Gaudin.

De son côté, Alcentra, principal créancier de BVA et filiale de la Bank of New York Mellon, qui s’est dit « surpris » par la décision du parquet général, a estimé via un communiqué de presse que l’appel de la décision « prolonge la période d’incertitude et met en jeu des centaines d’emplois ».

« Il compromet le futur du groupe BVA dont la trésorerie a été durement éprouvée par le redressement judiciaire et dont les opérations souffriront de son prolongement », a précisé Alcentra qui « était et reste prêt à prendre le contrôle de BVA et à soutenir financièrement le groupe ».