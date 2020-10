L’émission de la chaîne France 3 Des Racines et des Ailes diffuse mercredi 7 octobre un numéro spécial Occitanie.

De nombreuses rencontres au programme : entre l’Aude et l’Ariège, Paul Paulo photographie les châteaux cathares. Dans l’Hérault, Dominique Vermorel restaure le fort Brescou, l’unique île d’Occitanie. À Millau, capitale française de la ganterie, la famille Fabre perpétue cette tradition depuis quatre générations. Sur l’étang de Thau (Hérault), la famille Tarbouriech, ostréiculteurs de renom, a mis en place un système pour créer des marées solaires pour leurs huitres. En Aveyron, sur les plateaux de l’Aubrac, Sébastien Bras (élu meilleur chef du monde) accueille France 3 dans ses cuisines. Enfin, dans l’Aude, le père Louis Marie ouvre les portes de l’Abbaye Sainte Marie de Lagrasse, qu’il restaure avec passion.

Visionnée par 2 à 4 millions de téléspectateurs en moyenne, Des Racines et des Ailes a déjà tourné quatre émissions en Occitanie au cours des deux dernières années. Le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d’Occitanie (CRTL) est partenaire de cette émission (cofinancement de l’hébergement des équipes de tournages, contribution aux choix des sujets, publicité pré-programme, etc.).