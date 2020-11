Le mardi 17 novembre 2020, le Comité régional du tourisme et des loisirs d’Occitanie (CRTL), l’Union des villes portuaires d’Occitanie (UVPO), Voies navigables de France (VNF) et la préfecture de région Occitanie organisent une journée d’échanges 100% numérique entre professionnels du tourisme fluvial de la région.

Cette édition 2020 propose d’aborder les perspectives du « tourisme de demain » et en particulier la question de la mutation de l’offre. En effet, la crise sanitaire qui secoue le monde depuis le début de l’année 2020 a eu un impact sur l’ensemble des activités économiques, et plus particulièrement sur celles liées au tourisme. La reprise du tourisme se fait progressivement en privilégiant les cibles de proximité, en particulier une cible régionale et intra-nationale.

