Innovation. Des fûts de vin en inox pour garantir l’effet terroir

Qu’ont en commun les domaines Torres, Château de Meursault, le Clos des Cazaux ou encore La Catherinette ? Outre d’être des vins du Languedoc, ils partagent le soin d’être élevés dans des fûts en inox mis au point par le vigneron Samuel Delafont, installé à Deaux, petite commune de 700 habitants située non loin d’Alès, dans le Gard.

Lorsqu’il a démarré son activité en 2010, Samuel Delafont n’avait pas encore de terres en propre. Il s’est lancé en sélectionnant des parcelles avec des vignerons alentours pour travailler l’assemblage des vins du Languedoc, qu’il estime injustement méconnu. « J’avais une idée précise de ce que je souhaitais atteindre : des vins équilibrés, chaleureux, dotés d’une note de finesse et d’élégance », raconte le vigneron négociant.

Une barrique en inox galbée

Dès lors, le vin est élevé, mais pas forcément en barrique, pour garder le contact avec les lies tout en protégeant de l’oxydation, du développement des sulfites et contrôler l’évaporation de la « part des anges ». « J’ai ainsi conçu une vraie alternative au bois pour de petites parcelles », estime Samuel Delafont. « Des contenants pratiques, facilement nettoyables, qui valorisent les vins ». Son innovation ? Concevoir et produire des fûts en inox galbés de 320 litres, alliant élégance, gains pratiques et qualitatifs. Le succès ne se fait pas attendre, et le négociant décide en 2016 d’investir dans une machine-outil spécifique pour gagner en autonomie. Un travail soutenu et un investissement en bureau d’études de l’ordre de 200.000 euros en études plus tard, les fûts sont prêts à la vente pour cet été.

Accès au marché haut de gamme

« Les fûts permettent de travailler sur la valorisation des vins et leur effet terroir », souligne le vigneron négociant. « Ils conviennent parfaitement aux vins de caractère de notre région, préservent leurs qualités, leur finesse et leur fraîcheur ». Objectif 2021 : la vente de 300 fûts, puis le développement d’un réseau commercial via des agents et un parcours clients, avec possibilité de dégustation à distance par l’envoi d’échantillons.

En parallèle, en partenariat avec une quinzaine de vignerons, l’éleveur poursuit le travail de sélection, de transformation et d’assemblage pour des vins fins et équilibrés, typiques du terroir.

Valérie Ravinet

Sur la photo : Samuel Delafont, vigneron négociant et concepteur des fûts en inox Delafont Barrels– Crédits : DR