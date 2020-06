Deux lauréats pour la troisième édition du Prix Occitanie-Médicis

Pour la troisième année consécutive, la Région Occitanie organise le prix Occitanie Médicis visant à promouvoir les talents régionaux de l’art contemporain sur la scène nationale et internationale. Le délibéré du jury s’est déroulé les 27 et 28 mai afin de départager neuf candidates et candidats. Cette année, et malgré les circonstances exceptionnelles liées au confinement, pas moins de quatre-vingt artistes ont déposé leur candidature.

La lauréate, Noelle Pujol, se voit offrir une résidence de trois mois à la Villa Médicis ainsi qu’une bourse d’étude de 6000 euros. Artiste et réalisatrice d’expérience ayant fait son apprentissage aux Beaux-Arts de Paris, Noelle Pujol est spécialisée dans les installations vidéos et les films documentaires qu’elle présente dans des festivals et des lieux d’art contemporains.

Le jury a aussi désigné Boris Geoffroy, pour le prix coup de cœur. Il bénéficie d’un mois de résidence à la Villa Médicis ainsi qu’une bourse d’étude de 2000 euros attribuée par la Région. Formé à l’Institut Supérieur des Arts de Toulouse, Boris Geoffroy est spécialisé dans les œuvres plastiques, chaque objet inclut dans son œuvre faisant lieu de réflexions.