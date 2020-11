Digital 113 : Une cartographie de l’Intelligence artificielle en Occitanie

Le cluster Digital 113 dévoile la cartographie de l’écosystème Intelligence Artificielle (IA) en Occitanie, réalisée par son Open Factory IA, en partenariat avec le think tank NXU.

Fruit de six mois de travaux, cette cartographie web référence plus de 140 acteurs, structures privées et publiques, présentant des expertises en IA. Ceux-ci sont classés par domaines d’expertises (analyse de texte, analyse médicale, cybersécurité, maintenance prédictive, chatbot, traitement d’images, architecture et hébergement de données, etc.), localisation géographique et secteurs d’activités (relation client, santé, aéronautique et spatial, agriculture et agroalimentaire, BTP, chimie et pharmacie, éducation, smart-city, etc.).

La cartographie est en libre d’accès et interactive.