Dans le cadre de la deuxième saison de sa programmation Digital is Future, le cluster toulousain du numérique Digital 113 et ses partenaires organisent, le 6 mai à 17h30, la Conf’, un webinaire en compagnie d’expert des filières bâtiment et immobilier.

Fuite des habitants des grandes villes pour télétravailler à la campagne, recherche de logements plus en lien avec la nature, la crise sanitaire a accéléré des bouleversements dans notre rapport à notre logement. Dans ce cadre, comment inventer les bâtiments du futur ? Comment concilier numérique et humain dans ces filières ?

Les débats seront animés par Gérald Lepain, expert en ingénierie patrimoniale. Après un premier échange sur le logement de demain, une deuxième table-ronde sera consacrée aux évolutions à venir de l’immobilier d’entreprise. Événement gratuit inscriptions ouvertes.

La Conf’ : saison 2, numérique et bâtiment, le 6 mai 2021, de 17h30 à 19h30.