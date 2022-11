La dix-huitième édition du salon de l’entreprise aura lieu le 17 novembre. Organisé par l’agence événementielle Top 7, son objectif est de faire se rencontrer porteurs de projets, créateurs et repreneurs d’entreprise avec des experts de l’entrepreneuriat et des investisseurs. Au programme : rendez-vous business, pitchs d’entrepreneurs, table-ronde, etc. Des nombreuses thématiques (financement, bien-être au travail, franchises, etc.) seront balayées.

Parmi les temps forts, une conférence à 9h30 d’Olivier Torres, professeur à l’Université de Montpellier sur la thématique : « Entreprendre est-il bon pour la santé ? ». Des experts de la l’agence de développement économique régionale Ad’Occ, de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) et de la Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) d’Occitanie seront notamment présents. Inscriptions en ligne.

Salon de l’entreprise Occitanie, le jeudi 17 novembre, de 9 à 18 heures, au Centre des Congrès Diagora à Toulouse-Labège.