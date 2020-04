Ce jeudi 16 avril devait se tenir la Nocturne de Victor Hugo, rendez-vous couru d’une partie des Toulousains. En raison de la crise du covid-19 et des mesures de confinement, l’association des commerçants et ses partenaires ont décidé de transformer l’événement en « e-Nocturne ». Le rendez-vous est ainsi donné sur les réseaux sociaux, avec la présence annoncée du chef étoilé Michel Sarran et des Chevaliers Du Fiel.

Toute la journée, le Marché Victor Hugo effectuera gratuitement la livraison des commandes, et des paniers produits seront également offerts vendredi 17 avril aux hospitaliers.

Le jeudi 16 avril, 19h, sur les réseaux sociaux du Marché (@MarcheHugo sur Twitter)