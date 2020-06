EDF Hydro Sud-Ouest démarre un chantier sur le Lac d’Oô, en Haute-Garonne, l’un des plus beaux lacs d’altitude des Pyrénées centrales.

« Le barrage qui borde ce lac joue un rôle essentiel non seulement dans la production d’électricité d’origine hydraulique mais aussi dans le soutien des débits de la Garonne en période de sécheresse. Les travaux, qui viennent de démarrer et qui vont durer cinq mois, visent dans un premier temps l’optimisation du dispositif d’évacuation des crues. D’autres travaux sont prévus en 2021 » indique le groupe.

L’investissement total atteint 1 million d’euros. Les sentiers de randonnée resteront accessibles pendant toute la durée des travaux, avec seulement quelques brèves interruptions, notamment lors des bétonnages.