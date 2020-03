Barrages des Pyrénées. La Shem prévoit 37 millions d’euros d’investissements cette année

2019 a été la troisième année la plus chaude en France depuis le début du XXe siècle. La production de la Shem (producteur d’hydro-électricité du grand Sud-Ouest), dépendante des épisodes pluvieux et neigeux, a donc été négativement impactée. « Il y a eu des événements très marqués : neuf mois de sécheresse, trois de pluie. Nous avons produit 1,4 TWh (térawattheure) d’énergie en 2019 contre 1,8 TWh normalement attendus », relève Cyrille Delprat, directeur général de la société. Le chiffre d’affaires est donc en baisse : il atteint 89,7 millions d’euros en 2019, soit une baisse d’environ 1,7% par rapport à 2018.

Malgré un contexte météorologique atypique, Cyrille Delprat se félicite des résultats obtenus. « Grâce à notre savoir-faire historique, nous avons pu gérer la situation et fournir les millions de mètres cube d’eau attendus », souligne-t-il. Pour 2020, les barrages sont correctement remplis même si les réserves ne sont pas débordantes. Experte en hydro-électricité de haute et moyenne chute, la Shem profite des multi-usages de l’eau : production d’énergie, distribution d’eau potable aux habitants, remplissage des canons à neige…

Pourtant, le directeur de la Shem comprend que ces nouvelles difficultés climatiques ne cesseront de croître dans les prochaines années. « Viendront des années où il y aura encore moins d’eau et où nous ne serons pas en mesure de fournir les millions de mètres cube car nous ne les aurons pas », s’inquiète-t-il. Afin d’anticiper aux mieux, la société participe au programme de recherche européen Piragua. Ce dernier vise à évaluer les apports en eau des Pyrénées et à comprendre comment le cycle de l’eau s’y comporte. Le barrage de l’Oule dans les Hautes-Pyrénées est utilisé comme site pilote de cette recherche.

37 millions d’euros d’investissements pour 2020

Malgré une activité en baisse par rapport à 2018, le producteur d’énergie verte maintient sa politique d’investissements. Comme pour 2019, plus de 37 millions d’euros sont prévus pour investir en 2020, dont près de 15 millions dédiés au territoire d’Occitanie-Pyrénées. « Les investissements serviront à la modernisation des usines, au redimensionnement de plusieurs dispositifs et à la continuité écologique », précise le directeur général.

En Hautes-Pyrénées, la société souhaite, entre autres, mettre en place une nouvelle conduite forcée et remplacer un disjoncteur dans l’usine d’Eget. Dans les Pyrénées-Orientales, la pose d’un dégrilleur verticale à barreaux horizontaux à Thuès et un nouveau chantier sur une usine à Olette sont prévus. Ces deux chantiers répondent à un objectif du contrat de rivière de la Têt et du Bourdigou signé avec le SWBVT (Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Têt). Il s’agit de préserver la biodiversité sur le plus long fleuve des Pyrénées-Orientales.

Marion Meyer.

Sur la photo : Cyrille Delprat présente le bilan 2019 de la Shem, le 3 mars à Toulouse. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco