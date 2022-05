Enedis. La métropole toulousaine, une base solide pour affronter la transition énergétique

Il ne semble pas lasser d’expliquer le fonctionnement du système électrique français. Bastien Toulemonde, le directeur régional Midi-Pyrénées Sud chez Enedis, parle avec passion du « rôle central » que joue son entreprise aujourd’hui et à l’avenir. « Nous sommes une sorte d’autoroute pour l’électricité. Et L’électrique va être l’objet central de la transition écologique, car les systèmes énergétiques de demain sont reliés à ce type d’énergie », résume le dirigeant, qui cite l’exemple de « l’hydrogène » et de « l’hydroélectricité ».

« Si on baisse globalement de 40 % les dépenses énergétique, cela va devoir s’accompagner d’une augmentation de 50 % de la production d’électricité », explique Stéphane Lesénéchal, directeur territorial Haute-Garonne chez Enedis. L’équation ne sera pas aisée. Dans la métropole toulousaine, le distributeur peut compter sur « son implantation forte ». En 2019, la collectivité a renouvelé son contrat de concession de vingt ans. Le distributeur revendique « l’excellence de sa fourniture d’électricité » dans la Ville rose. Le temps de coupure annuel serait actuellement « de 15,5 minutes seulement contre 30 minutes en 2017 et 67 minutes au niveau national ». Dans la métropole, « le taux de déploiement des compteurs intelligents Linky, qui firent polémique il y a quelques années, « serait de 97 %». Cet ancrage territorial est une bonne base, qui, selon Enedis, servira pour le développement des énergies renouvelables à l’échelon métropolitain.

Des projets métropolitains et la crainte « des délestages »

Parmi les projets en cours, l’accélération durant le mandat municipal actuel (2020-2006) du déploiement de bornes pour les véhicules électriques, en particulier dans les résidences privées « qui en manquent », selon Enedis, qui va financer « en grande partie » ces équipements. Autre initiative, le passage à l’électrique de la flotte de vélos en libre-service sur Toulouse puis sur l’ensemble de la métropole. L’objectif est qu’en septembre 2023, 50 % des vélos soient électriques à Toulouse. À long terme, 90 % de la flotte seront électriques sur Toulouse Métropole. [1]

Bastien Toulemonde a par ailleurs évoqué les tensions que provoque la guerre en Ukraine sur le marché énergétique actuel. « L’électricité est quelque chose qui fonctionne en France dans 99,9 % des cas. On s’attend à ce que cela fonctionne en permanence. Mais, en réalité, c’est une attention de tous les instants pour que l’équilibre soit préservé entre production et consommation. La situation en Ukraine crée des tensions car, si on utilise moins de gaz russe, il faut utiliser plus d’électricité. Et cela dans un moment où les centrales produisent moins », raconte le directeur régional, qui évoque le risque de pénurie qui obligerait à des délestages [2] de deux heures pour les entreprises ou les particuliers. Même si de tels arrêts ne sont pas certains, Enedis se dit « prêt » à y faire face.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Trois opérateurs d’Enedis en action. Crédits : Enedis