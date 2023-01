ESS. Le fonds IéS finance deux nouveaux projets

Le fonds d’investissement solidaire occitan IéS annonce sa participation au financement de deux nouvelles entreprises. Tout d’abord, 20.000 euros pour l’Agence Intercalaire, spécialisée dans le développement de projets “d’urbanisme transitoire”. Elle est composée de six employés et est devenue une société coopérative en octobre 2022. 15.000 euros sont par ailleurs destinées à Uzume, société qui fabrique et installe des poêles de masses née en janvier 2020.

IéS est une société coopérative d’intérêt collectif qui collecte de l’épargne citoyenne depuis plus de vingt ans. Soixante-douze entreprises, qui portent plus de 970 emplois, sont actuellement financées et accompagnées. 166 entreprises ont été financées depuis la création du fonds d’investissement. La coopérative compte à ce jour 1061 coopérateurs dont quatre-vingts personnes morales.