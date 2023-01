EasyMile poursuit le déploiement de ses navettes autonomes

EasyMile continue de développer ses navettes autonome. Avec l’opérateur privé de transport public de voyageurs Keolis, la société toulousaine va superviser à distance deux navettes totalement autonomes, sans opérateur à bord, sur le site du Centre national de tir sportif à Châteauroux. Elles seront actives les jours de compétitions pour transporter les spectateurs et athlètes sur 1,5 km séparant le parking principal des stands de tir.

Pendant dix-huit mois, Keolis a testé ces deux navettes dite de niveau 4 (complètement autonomes, supervisées à distance). Le site d’ArianeGroup en région parisienne utilise aussi de telles navettes. Après ces circuits sur sites privés et environnement contrôlé, EasyMile souhaite passer au développement du trajet sur routes publiques, déjà initié au travers du service quotidien à l’IUCT Oncopole à Toulouse.

Les solutions d’EasyMile ont été déployées sur plus de 400 sites dans trente pays. Le siège de l’entreprise se situe à Toulouse (France) et elle compte des bureaux régionaux à Denver (États-Unis), Berlin (Allemagne) et Singapour.