« La crise sanitaire a été un grand accélérateur de tendance pour le commerce en ligne », affirme Xavier Mallet, directeur général de La Poste-Colissimo. Et, heureusement pour le service de livraison de colis de la Poste, la conjoncture était positive. 500 millions de colis ont été distribués en B to B et 800 millions pour les particuliers. Le marché du colis a été d’abord déstabilisé, il a été (...)