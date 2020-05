En Occitanie, les acteurs du tourisme attendent « des annonces concrètes »

Lundi 25 mai s’est tenu un échange téléphonique entre Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, et plusieurs acteurs de la filière tourisme en Occitanie. Ces derniers ont exprimé les inquiétudes qui pèsent encore sur le secteur, et les spécificités de l’Occitanie en matière de tourisme : la ville de Lourdes, « qui vit par et pour le tourisme » selon le directeur du CRT Jean Pinard, et qui connait « une situation catastrophique ».

Mais aussi le littoral, dont les acteurs économiques attendent avec fébrilité les annonces sur l’ouverture des plages et des campings, ou encore le thermalisme, qui accueille des personnes à risque, et enfin le tourisme d’affaires. « Nous attendons des annonces concrètes, notamment sur la réouverture des bars et restaurants, dans les heures qui viennent », indique Jean Pinard, qui a participé à cet échange avec le secrétaire d’État.