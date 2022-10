En Occitanie, pesticides et perturbateurs endocriniens toujours dans l’air

Tout d’abord, un élément regrettable. Atmo Occitanie, l’observatoire occitan de la qualité de l’air, n’a pu réalisé pour la période 2020-2021 [1], « faute de financements dédiés », un état des lieux de la présence des pesticides dans l’air dans les zones urbaines de Toulouse et Montpellier. L’organisation présidée par Agnès Langevine, vice-présidente de la Région Occitanie chargée du Climat, du pacte vert et de l’habitat durable est à « la recherche de nouveaux partenaires pour poursuivre ces investigations ».

La dernière enquête est donc rurale et concerne des zones de polyculture (Tarn-et-Garonne, Pyrénées-Orientales), de grandes cultures (Lauragais) et viticoles (Aude et Gard). Les concentrations en pesticides sont stables ou en baisse, sauf dans le Lauragais (250 nanogrammes par mètre cube contre un peu plus de 100 en 2019-2020). Dans cette zone géographique, depuis le début des mesures, « les herbicides sont les pesticides les plus quantifiés dans les échantillons ». Selon l’observatoire, ils sont détectés toute l’année, mais les plus fortes concentrations sont mises en évidence durant l’automne, lors du désherbage de céréales d’hiver (blé, orge), et au printemps, au moment des levées des cultures estivales (maïs et tournesol).

Comment expliquer cette hausse des pesticides dans l’air dans le Lauragais ? Pour Atmo, « les conditions météorologiques ensoleillées à l’automne 2020 ont favorisé la volatilisation des herbicides » et l’analyse des registres de vente en Haute-Garonne, où se concentre une grande partie des plaines du Lauragais, « montre une augmentation des tonnages vendus de l’herbicide prosulfocarbe ».

Des substances à caractère perturbateurs endocriniens sur l’ensemble des sites observés

Plus globalement, « sur quatre-vingt-deux molécules recherchées sur la région 2020-2021, vingt-neuf ont été quantifiées dans l’air ambiant, dont onze herbicides, dix fongicides et huit insecticides ». « Des substances à caractère perturbateurs endocriniens [2] ont été retrouvées sur l’ensemble des sites observés », et cinq d’entre-elles sont « classées comme cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction » par l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS). La plus grosse concentration en substances à caractère perturbateurs endocriniens se trouve dans l’Aude et le Tarn-et-Garonne (douze substances observées). [3]

En 2023, en attendant l’éventuel retour des observations de pesticides dans l’air à Toulouse et Montpellier, Atmo annonce qu’il disposera déjà « des premiers enseignements de nouvelles recherches concernant le glyphosate, le cuivre et le soufre dans l’air ambiant ». « La pérennisation de telles campagnes est un enjeu important en l’absence de réglementation nationale sur les pesticides dans l’air », rappelle Agnès Langevine.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Les zones rurales ont été les seules étudiées lors de la période 2020-2021, faute de financements nécessaires à des mesures dans les agglomérations de Toulouse et Montpellier. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.