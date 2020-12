En Occitanie, une nouvelle aide pour les PME de l’industrie et de la métallurgie.

L’UIMM Occitanie [1] et bpifrance lancent un programme pour les PME industrielles de la région Occitanie.

Ce nouveau dispositif, nommé Rebond Industries, a pour objectifs d’aider les entreprises de la région à faire le point sur l’impact de la crise sur leur entreprise et à définir des actions d’amélioration pour amorcer le rebond durable de leurs activités. Il s’adresse aux entreprises de plus de 10 salariés situées en région Occitanie et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 million d’euros. Il permettra aux dirigeants de PME, durant douze mois, de suivre un programme en plusieurs étapes : d’abord un diagnostic pour identifier les leviers de croissance prioritaires ; puis cinq jours de conseil et une journée de diagnostic RH réalisée par un cabinet de conseil ; et enfin, deux jours et demi de sensibilisation sur les enjeux de l’industrie du futur.

Ce dispositif bénéficiera d’une prise en charge financière de la part de bpifrance ainsi que des Opco, les opérateurs de compétences des entreprises, si le dossier est jugé éligible par la commission Développement industriel de l’UIMM Occitanie.