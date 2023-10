En croissance, Actia Group se réorganise

Les résultats du premier semestre sont bons pour Actia Group. 288,7 millions d’euros de chiffre d’affaires revendiqué, en augmentation de 40 millions d’euros, soit 16 % par rapport à l’année dernière (248,7 millions d’euros). Mais le président-directeur général du groupe spécialisé dans la fabrication de systèmes électroniques embarqués n’est pas du genre à fanfaronner, c’est un homme prudent. Ce qui ne l’empêche pas de s’exprimer avec un certain franc-parler. « Après trois années un peu rock’n’roll, nous avons pleinement retrouvé le chemin de la croissance. C’est une source de satisfaction même si l’avenir est toujours incertain. Le monde électronique risque de traverser des moments encore compliqués », confie Jean-Louis Pech. Le dirigeant rappelle par exemple que « la croissance est certes soutenue pour Actia mais toujours freinée par la pénurie de certains composants avec un retard de production estimé à 10 millions d’euros au premier semestre ».

Pour s’en sortir le mieux possible « dans un monde chaotique », Actia Group a fait, en cette année 2023, plusieurs choix stratégiques. Pour « gagner en lisibilité et en efficacité », il a décidé de segmenter son groupe aux multiples activités en quatre grandes divisions (Actia Mobiity, Actia Aerospace, ActiaEnergy et Actia Engineering Services [1]. Ce changement important d’organisation « pourrait prendre de longs mois », reconnaît-on du côté de la direction.

70 millions d’euros espéré en 2024 dans l’aéronautique et le spatial

Autre projet d’importance, le rapprochement en cours avec le bureau d’études spécialisé dans le spatial embarqué Steel Électronique, PME de soixante personnes dont vingt-cinq ingénieurs, située à Martres-Tolosane. Un protocole d’entente a été signé le 11 septembre. Steel pourrait officiellement appartenir à Actia au printemps 2024. Le groupe électronique souhaite en effet miser davantage sur l’aéronautique et le spatial dans les années qui viennent et projette d’atteindre 70 millions de chiffres d’affaires (CA) pour cette division en 2024. Au premier semestre 2023, cette activité aurait généré 31,7 millions d’euros de chiffre d’affaires (soit 11 % du CA).

Parmi les autres données économiques à noter dans ces résultats semestriels, l’activité poids lourds demeure la plus importante avec 58 millions d’euros, soit 20,2 % du chiffre d’affaires global (en hausse de 12,7 % par rapport à juin 2022). Cependant, la directrice générale déléguée du groupe Catherine Mallet souligne un aspect important de l’activité du groupe : « Chacun de nos clients ne représente pas plus de 10 % de notre chiffre d’affaires. Ce qui nous assure une autonomie, un schéma stable de croissance. » L’entreprise de taille intermédiaire (ETI) vise ainsi les 800 millions d’euros de chiffre d’affaires fin 2025. « Il y avait plus d’ETI face à nous il y a trente-cinq ans. Nous sommes un peu bizarres, unique dans notre secteur avec notre entreprise familiale. Nous espérons que cela va durer », escompte Jean-Louis Pech. Avec cette évolution, le nombre de collaborateurs d’Actia pourrait par ailleurs « passer le cap des 4 000 à la fin de l’année ».

Matthias Hardoy

Sur les photos : Images de l’usine d’Actia à Colomiers. Crédit : Rémy Gabalda - ToulÉco.