Enedis poursuit la modernisation du réseau électrique dans le Tarn

La semaine dernière, Frédéric Godard, directeur territorial Enedis Tarn, avait invité Élisabeth Claverie, maire de Lescure d’Albigeois pour une visite de chantier de la restructuration du réseau électrique de son village. Enedis a décidé de moderniser les lignes haute (20.000 volts) et basse tension (entre 230 et 380 volts) de Lescure d’Albigeois pour un montant de 1,15 million d’euros. Après deux ans de travaux, le chantier est en cours de finalisation avec la mise en service des nouvelles lignes électrique.

À l’issue des travaux, poteaux béton, bois et acier seront retirés du paysage pour être recyclés par l’entreprise Gravaloire, promet le distributeur d’électricité. L’acier sera réutilisé en fonderie et le béton en gravât pour des travaux publics. Ce chantier complexe a été réalisé en collaboration avec les entreprises Spie CityNetworks et Citel. Enedis a investi en 2020 près de 26 millions d’euros pour le développement du réseau de distribution d’électricité dans le Tarn.