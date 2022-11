Enedis. Plus de 100.000 installations photovoltaïques recensées en Occitanie

En cette fin d’année, le distributeur d’électricité français Enedis fait les comptes. En Occitanie, on dénombrerait 100.600 installations photovoltaïques en Occitanie pour une puissance installée de presque 3 Gigawatts (GW). 40 %, en autoconsommation individuelle, seraient déjà raccordées au réseau public de distribution d’électricité géré par Enedis (soit près de 40.000 clients qui consomment une partie de l’électricité produite par leurs panneaux).

Au niveau national, la France compterait près de 600.000 installations photovoltaïques toutes puissances confondues, qui représenteraient au total une production solaire de plus de 13 GW. C’est presque 90.000 installations de plus que l’année dernière à la même période, soit une hausse estimée de plus de 20 %.

Par ailleurs, près de 208.000 clients autoconsommateurs individuels seraient raccordés au réseau public de distribution d’électricité contre 108.664 à fin mars 2021 et 3000 en 2015. Il s’agirait principalement de clients équipés d’installations photovoltaïques d’une puissance de moins de 36 kilovoltampère (kVA).