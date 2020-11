« Enfin du concret contre les Marketplaces »

En tant que président de la Fédération du e-commerce en Occitanie, Fedeo, je demande à Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des finances, de saisir ses services afin de diligenter des enquêtes en ce sens, non seulement auprès d’Amazon mais également auprès des principales places de marché en France et tout particulièrement Cdiscount et la Fnac.

Nous demandons également à la députation, et nous saisirons individuellement les députés d’Occitanie en ce sens, afin qu’il soit fait interdiction d’être à la fois opérateur d’une place de marché et d’y exercer une activité de vente ou de revente en propre. Car ce type de situation est consubstantiel d’un conflit d’intérêt.

Cela est d’autant plus prégnant en ces temps de crise pour les acteurs de la distribution que la place de marché est forcément attractive. Des commerçants, mais également des acteurs publics peu au fait de la réalité des pratiques des marketplaces, peuvent se trouver spoliés de leurs fonds de commerce si ce n’est impliqués pénalement dans des abus sociaux.

D’ailleurs, Fedeo va ester en justice contre Amazon France en appui auprès de l’un de ses membres confronté à des pratiques de concurrence déloyale. C’est également pour cela que nous avons décidé de mettre en place au sein de notre association une cellule d’écoute et de conseil pour tous les acteurs économiques et publics souhaitant utiliser ou créer une place de marché, afin de leur faire part de nos expériences et de nos pratiques en ce domaine.

Notre mission, à Fedeo, est de défendre les intérêts des entrepreneurs e-commerçants d’Occitanie, qu’ils soient revendeurs ou industriels, et non pas des entreprises prédatrices, même si elles sont dans le e-commerce.

Jean-Paul Crenn

Président de la Fedeo

